TotalEnergies: démarrage de la production d'Anchor

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ d'Anchor, situé à 225 kilomètres au large des côtes de la Louisiane dans le Golfe du Mexique, et dans lequel il détient une participation de 37,14% aux côtés de l'opérateur Chevron (62,86%).



Anchor se compose d'un système de puits sous-marins reliés à une unité de production flottante (FPU) semi-submersible ayant une capacité de production de 75.000 barils de pétrole par jour et 28 millions de pieds cubes de gaz par jour.



Au plateau, Anchor représentera près de 30.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) nets pour TotalEnergies. Son unité flottante de production a été conçue pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre.



'Réalisé en toute sécurité, dans les délais et dans le budget fixé, ce projet contribuera à la trajectoire de croissance du cash-flow net de la compagnie', commente Nicolas Terraz, directeur général exploration-production de TotalEnergies.





