TotalEnergies: début de production d'Akpo West au Nigéria

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et ses partenaires annoncent le démarrage de la production du champ d'Akpo West sur le bloc PML2 (dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 24%), situé à 135 kilomètres au large de la côte du Nigéria.



Raccordé à l'unité FPSO d'Akpo, dont la production s'est élevée à 124.000 barils équivalent pétrole par jour en 2023, Akpo West ajoutera 14.000 barils de condensats par jour de production d'ici mi-2024, puis jusqu'à 4 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici 2028.



Le développement d'Akpo West tire parti des installations existantes d'Akpo pour maintenir des coûts bas et minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Le projet contribuera ainsi à réduire l'intensité carbone moyenne du portefeuille de TotalEnergies.





