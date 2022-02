TotalEnergies: de nouveaux objectifs après les résultats information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 12:16

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, portés par la remontée des cours du pétrole et les niveaux records atteints par les prix du gaz en Europe et en Asie.



Le géant de l'énergie a annoncé un résultat net ajusté multiplié par cinq sur les trois derniers mois de l'année, à 6,8 milliards de dollars, à la faveur d'une envolée de 80% du prix du baril de Brent.



Suite à cette publication, les analystes de RBC évoquaient des chiffres 'solides', mais globalement conformes aux attentes compte tenu de la récente vigueur du marché du GNL.



Berenberg réaffirme pour sa part sa recommandation 'conserver' sur le titre et rehausse son objectif de cours de 54 à 57 euros, dans le sillage d'une mise à jour de ses estimations de résultats, ses BPA augmentant respectivement de 14% et 10% pour 2022 et 2023.



'Les prix élevés du gaz ont contribué à donner un rythme significatif à TotalEnergies au quatrième trimestre, la société dégageant un résultat opérationnel net propre de 7,3 milliards de dollars (contre un consensus à 6,1 milliards)', rappelle le broker allemand.



Berenberg ajoute que le groupe énergétique 'continue d'investir dans la croissance à la fois sur le activités amont et transition, et reste attrayant avec un rendement du dividende de 5,3% et un ratio P/E (cours sur BPA) de 6,6 fois'.



Oddo indique de son côté que l'AIE a revu ses bases de calcul sur la période de 2020/2022. Elle confirme une croissance de la demande de 3.2 Mb/j en 2022 (+5.6 Mb/j en 2021) à 100.6 Mb/j contre 99.7 Mb/j annoncés en janvier soit au-dessus du niveau pré-COVID de 100.3 Mb/j.



' Cette demande est soutenue par l'assouplissement des restrictions de circulation et par le transfert d'une partie de la demande de gaz naturel dont le prix a fortement augmenté vers le pétrole, avec une estimation de 500 kb/j rien que dans les pays de l'OCDE ' souligne l'analyste.



Oddo confirme son scenario de prix du Brent à 80 $/b en 2022 et à 75 $/b en 2023+.



' Ces niveaux de prix du pétrole devraient continuer à profiter aux compagnies énergétiques qui ont réduit leurs cash breakeven sous les 40 $/b et de générer un FCF yield de plus de 12-13% qui leur permet à la fois d'améliorer le retour aux actionnaires (>à 8%) et d'accélérer la transition, favorisant ainsi leur rerating ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo réitère son conseil Surperformance sur TotalEnergies avec un objectif de cours inchangé de 60 E.