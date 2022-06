TotalEnergies: Credit Suisse initie à 'surperformance' information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a initié jeudi le suivi du titre TotalEnergies avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 60 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'énergie, le broker souligne que la trajectoire de croissance proposée par le groupe français lui semble 'sous-estimée' par le marché.



'Sur la base de nos prévisions, l'entreprise affiche un solide profil de croissance parmi les majors, soutenu par les lourds investissements dans l'amont qu'il avait réalisés dans les années 2010', explique-t-il.



Credit Suisse mentionne par ailleurs une activité soutenue sur le front des fusions-acquisitions (M&A) avec le rachat des actifs d'Anadarko en Afrique (Mozambique, Algérie, Ghana et Afrique du Sud) et la reprise du portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Engie.



Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, le courtier retient sa prise de participation de 20% au sein de l'indien Adani Green et sa participation à plusieurs projets éoliens aux Etats-Unis (à New York et en Caroline du Nord).



D'après Credit Suisse, TotalEnergies devrait parvenir d'ici à 2030 à réduire d'environ 17% l'intensité en carbone de ses opérations, sous l'effet de la transition qui s'opère du pétrole vers le gaz et les énergies vertes, un basculement qui n'est dénué de risques selon lui.