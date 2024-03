Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: création d'une coalition pour l'e-gaz information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'associe à sept grandes entreprises internationales pour créer une coalition internationale visant à soutenir le développement de la filière industrielle et l'utilisation d'e-gaz (e-NG), un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2.



L'e-NG peut être transporté et/ou liquéfié puis commercialisé comme du gaz naturel en utilisant les infrastructures existantes.



' Il peut donc être utilisé par les clients finaux sans modification de leurs installations, ce qui en fait un carburant de synthèse particulièrement intéressant pour accompagner leurs efforts de décarbonation ' indique le groupe.



TotalEnergies et ses partenaires - Engie, Mitsubishi Corporation, Osaka Gas, Sempra Infrastructure, TES, Tokyo Gas and Toho Gas - unissent leurs ressources et expertises pour fonder la coalition ' e-NG Coalition ', dont l'objectif est d'accélérer le développement de l'e-NG.





