Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: création d'un centre de recherche au Danemark information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 13:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion du déplacement de son PDG Patrick Pouyanné au Danemark, TotalEnergies annonce la signature avec l'Université Technique du Danemark (DTU), d'un accord portant sur la création du DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy.



Ce centre de recherche d'excellence visera notamment à développer des solutions énergétiques fiables, rentables et à faibles émissions, à améliorer l'intermittence des énergies renouvelables et à accélérer la décarbonation d'installations industrielles.



'Situé à Risø, à l'ouest de Copenhague, il sera hébergé au sein des locaux de la DTU, qui est, entre autres, reconnue pour être à la pointe de la recherche sur l'éolien offshore, ouvrant ainsi la voie à des synergies avec les activités de TotalEnergies', explique le groupe.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.26%