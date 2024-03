Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: coopération avec Bapco Energies au Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir posé avec Bapco Energies, la compagnie nationale en charge de la transition énergétique du Bahreïn, les bases d'une coopération pour l'optimisation de la raffinerie de Sitra et dans le trading de ses produits pétroliers.



Le groupe français apportera ainsi à Bapco sa capacité mondiale d'approvisionnement en pétrole et en matières premières, ainsi que son expertise en matière de raffinage et de trading, en vue de maximiser la valeur de l'aval pétrolier du Bahreïn.



'Au-delà du pétrole et des produits pétroliers, nous travaillerons à étendre cette collaboration à d'autres énergies, comme le GNL ou les énergies renouvelables', ajoute le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.





