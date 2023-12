Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: contribution au GFMR pour 2024-30 information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion du sommet sur le méthane de la COP 28 à Dubaï, TotalEnergies fait part d'une contribution de 25 millions de dollars sur la période 2024-30 au Global Flaring and Methane Reduction Trust Fund (GFMR), une initiative de la Banque mondiale.



Le GFMR a pour vocation d'appuyer les efforts mondiaux en vue de l'élimination du torchage de routine et de la réduction des émissions de méthane sur l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière.



La compagnie pétro-gazière française a été membre fondateur du partenariat Global Gas Flaring Reduction (GGFR) de la Banque mondiale, et a adhéré à l'initiative 'Zero Routine Flaring by 2030' dès son lancement en 2015.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.13%