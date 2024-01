Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: contrat pour un projet éolien au New Jersey information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir été sélectionné, avec son partenaire Corio Generation, pour leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture de 1,34 GW d'électricité renouvelable à l'État américain du New Jersey.



Attentive Energy Two, coentreprise détenue par TotalEnergies (70%) et Corio (30%), a ainsi remporté le troisième appel d'offres pour des OREC (crédits d'énergie renouvelable offshore) organisé par l'agence des réseaux publics de l'État du New Jersey (NJBPU).



Grâce à ce projet, plus de 650.000 foyers pourront être alimentés en électricité renouvelable. Son développement devrait générer jusqu'à 105 millions de dollars d'investissements dans l'économie locale et le consortium vise une mise en service en 2031.





