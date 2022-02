Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: contrat pour Saft auprès de Neoen information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de batteries de TotalEnergies, annonce avoir remporté un contrat avec Neoen, producteur indépendant d'énergie renouvelable, portant sur la livraison clé-en-main d'un projet ESS de 8 MW/8 MWh à Antugnac, dans le sud de la France.



Ces installations seront le premier projet co-implanté de ferme solaire et stockage d'énergie raccordé au réseau français de transport d'électricité à haute tension de RTE. Il fournira à Neoen des services indispensables de régulation de fréquence.



Saft construira ce nouveau système de stockage d'énergie dans le cadre d'un contrat EPC (ingénierie, achats, construction), dont l'achèvement est prévu au printemps 2022. Il sera livré avec une garantie flexible de performance sur 15 ans.





