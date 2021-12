Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : contrat pour des points de recharge à Gand information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Après Bruxelles et Anvers, TotalEnergies annonce avoir remporté l'appel d'offres de Gand, troisième plus grande ville de Belgique, pour l'installation et l'exploitation de bornes électriques sur la voie publique, soit 800 nouveaux points de recharge à horizon 2025. Ces nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, opérées par le groupe français pour les dix prochaines années, seront alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique. Afin d'optimiser le réseau déjà existant, la Ville de Gand va également analyser l'utilisation des bornes en opération pour déterminer si l'offre actuelle doit être renforcée dans certains quartiers avec des points de recharge supplémentaires.

