TotalEnergies: contrat de vente de GNL à Singapour

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un contrat de vente (SPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) avec Sembcorp Fuels, filiale à 100 % du groupe singapourien Sembcorp Industries.



L'accord prévoit la livraison de jusqu'à 0,8 million de tonnes par an (Mtpa) de GNL pendant seize ans à compter de 2027. Le GNL proviendra du portefeuille mondial de TotalEnergies.



Ce nouvel accord vient s'ajouter au contrat actuel, qui court jusqu'en 2029.



'Par cette fourniture de GNL supplémentaire à Singapour, TotalEnergies contribue à la sécurité énergétique du pays et à ses objectifs de décarbonation', souligne la société.





