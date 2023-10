Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: contrat de vente d'électricité à Saint-Gobain information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec Saint-Gobain un nouveau contrat de vente d'électricité renouvelable d'une durée de 15 ans.



Il s'agit du deuxième contrat de fourniture d'électricité solaire à long terme visant à contribuer à la décarbonation de la consommation d'électricité des 125 sites industriels en Amérique du Nord de l'entreprise de matériaux de construction.



Dans le cadre de ce contrat de vente d'électricité de 100 MW, TotalEnergies fournira de l'énergie propre depuis son parc solaire deDanish Fields(Texas), contribuant ainsi à réduire de 90 000 tonnes par an les émissions de CO2(Scope 2) provenant de l'électricité produite par Saint-Gobain en Amérique du Nord.



D'une capacité de 720 MW, le parc solaire de TotalEnergies devrait entrer en service en 2024 et sera le plus grand parc solaire exploité à grande échelle par la Compagnie aux Etats-Unis.



Ce contrat comprend un mécanisme 'd'upside sharing', en vertu duquel les entreprises partageront toute hausse potentielle résultant de l'augmentation des prix du marché pendant la durée du contrat.





