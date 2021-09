Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : contrat d'exclusivité avec la ville d'Anvers information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un contrat d'exclusivité avec la ville d'Anvers (Belgique) portant sur l'extension et le développement de son réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques. D'ici 2024, TotalEnergies installera de nouveaux points de recharge en ville, notamment des bornes haute puissance de 120 kW. Attribuée jusqu'en 2034 pour les bornes de recharge standard (22 kW) et 2038 pour les bornes de recharge haute puissance, la concession couvre la fourniture, l'installation et l'exploitation technique et commerciale du réseau de bornes publiques. L'électricité sera produite par TotalEnergies, notamment à partir d'éolien offshore, permettant aux habitants de bénéficier d'une recharge électrique 100% renouvelable pour leurs véhicules.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.50%