TotalEnergies: concession gagnée au large d'Heligoland

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, en tant qu'actionnaire d'Offshore Wind One GmbH, annonce avoir été désignée attributaire de la concession N-11.2 située en mer du Nord, à environ 120 kilomètres au nord-ouest de l'archipel allemand Heligoland.



Cette concession est conclue pour une durée de 25 ans pouvant être étendue à 35 ans. TotalEnergies pourra tirer parti des synergies entre ce nouveau projet et la concession de 2 GW, N-12.1, remportée l'an dernier.



Dans le cadre de cette attribution, Offshore Wind One GmbH versera d'ici juin 2025 à l'État fédéral allemand 196 millions d'euros qui seront alloués à la conservation du milieu marin et à la promotion d'une pêche respectueuse de l'environnement.



Par ailleurs, une redevance annuelle de 88 millions d'euros sera versée, pendant 20 ans, au gestionnaire du réseaux de transport d'électricité chargé du raccordement du projet, à partir de la mise en service du site.





