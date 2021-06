Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : concession de recharge électrique à Amsterdam Cercle Finance • 08/06/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que la Municipalité d'Amsterdam lui a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce contrat, il installera 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022. 'L'installation de 1.100 bornes, chacune équipée de deux points de recharge, va donner un nouvel élan au Plan de Préservation de la Qualité de l'Air mis en place par la Municipalité d'Amsterdam, qui vise zéro émission dans les transports à horizon 2030', explique le groupe. Cette concession renforce la position de TotalEnergies dans la mobilité électrique en Europe. Il poursuit son développement dans les grandes villes européennes, avec pour ambition d'opérer plus de 150.000 points de recharge pour véhicules électriques d'ici à 2025.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.30%