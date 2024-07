Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: chute de la marge de raffinage trimestrielle information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son indicateur de marge de raffinage européen a chuté en rythme séquentiel pour s'établir à 44,9 dollars par tonne au deuxième trimestre 2024, contre 71,7 dollars sur les trois premiers mois de l'année.



'Les résultats de l'aval prendront en compte la baisse des marges de raffinage en Europe et au Moyen-Orient, partiellement compensée par une meilleure utilisation des raffineries et un résultat en hausse des activités de marketing', avance le groupe énergétique.



Les résultats de l'exploration-production reflèteront une production attendue dans le haut de la guidance, proche de 2,45 Mbep/j, ainsi que l'évolution positive de l'environnement de prix du pétrole, compensée pour partie par une baisse des réalisations gaz.



Les résultats d'Integrated LNG sont attendus globalement en ligne avec ceux du premier trimestre, et ceux d'Integrated Power sont prévus autour de 500 millions de dollars avec un cash-flow attendu en ligne avec la guidance annuelle de 2,5 à 3 milliards.





