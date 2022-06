Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: choisi pour un projet de GNL au Qatar information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'être vu attribuer, à l'issue d'un processus d'appel d'offres pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE), une participation de 25% dans une nouvelle joint-venture, aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75%).



Lancé par QatarEnergy à l'été 2019, ce projet en cours de construction a pour objectif de porter la capacité totale d'export de GNL du Qatar de 77 à environ 110 Mtpa (millions de tonnes par an) d'ici 2027, grâce à la construction de quatre trains de huit Mtpa chacun.



La partie amont du projet développera la zone sud-est du champ, via huit plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l'usine à terre. La joint-venture détiendra 25% dans le projet NFE de 32 Mtpa de GNL, équivalent à un train de huit Mtpa.





