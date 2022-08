Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: choisi pour des points de recharge en Flandre information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 08:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'être vu attribué l'installation et l'exploitation commerciale d'un service de recharge pour véhicules électriques dans les régions de Flandre occidentale (Westhoek, Courtrai et Bruges) et du Brabant flamand (Vlaamse Rand et Louvain).



Il installera ainsi jusqu'à 4.400 points de recharge publics dans les deux prochaines années, nouvelles bornes d'une puissance de 22 kVA qui seront opérées sous sa marque pour une durée de 12 ans et alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne.



Cette concession s'inscrit dans les multiples initiatives du gouvernement de la Région belge de Flandre pour encourager l'électrification du parc automobile avec notamment un objectif de 35.000 points de recharge installés d'ici 2025.





