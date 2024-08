Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: cession des parts dans TPPL au Pakistan information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour céder sa participation de 50% dans Total PARCO Pakistan Limited (TPPL) au groupe de négoce de produits pétroliers Gunvor, dans le cadre de la stratégie sélective de sa branche marketing et services.



Coentreprise entre TotalEnergies Marketing Services et Pak-Arab Refinery Limited (PARCO), TPPL dispose d'un réseau de distribution de plus de 800 stations-service au Pakistan, ainsi que d'activités logistiques et de lubrifiants.



'La nouvelle entité poursuivra pendant cinq ans son activité de distribution sous la marque existante 'Total Parco' et son activité de lubrifiants sous la marque 'Total' pour continuer à servir ses clients au Pakistan', précise la compagnie.





