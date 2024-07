Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: cession de parts dans des licences au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Chappal Energies portant sur la vente de sa participation de 10% dans les licences de production de la joint-venture SPDC, qui détient 18 licences dans le delta du Niger.



Selon l'accord, TotalEnergies EP Nigeria cédera d'abord sa part dans 15 licences produisant principalement du pétrole, puis celle dans les trois autres produisant principalement du gaz (tout en conservant un intérêt économique entier dans ces dernières).



Cette cession, pour un montant ferme de 860 millions de dollars, permet au groupe français de recentrer son activité onshore au Nigéria sur la chaîne de valeur intégrée gaz. Sa finalisation est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.





