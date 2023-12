Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: cession de participation en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vendredi avoir signé avec le groupe britannique Prax un accord prévoyant la cession de sa participation minoritaire dans une raffinerie située en Afrique du Sud.



La deuxième compagnie pétrolière européenne par la capitalisation boursière, derrière Shell, précise que la vente de sa participation de 36,4% au sein du site de Natref s'inscrit en ligne avec sa stratégie de cessions d'actifs non stratégiques.



Dans un communiqué, le groupe explique désormais vouloir se concentrer sur ses grandes plateformes intégrées de raffinage-pétrochimie.



Située à Sasolburg, au sud de Johannesburg ,la raffinerie Natref, d'une capacité de production de 108.500 barils de pétrole par jour, était jusqu'ici exploitée dans le cadre d'une joint-venture avec Sasol (63,6%).



Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.



Présent en Afrique du Sud depuis près de 70 ans, Total prévoit de continuer à produire et à commercialiser de multiples énergies (carburants, biocarburants, énergies renouvelables, électricité) dans le pays.





