Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: cession de 40% d'un bloc angolais à Petronas information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir finalisé la cession à PAEPL, une filiale de Petronas, d'une participation de 40% dans le bloc 20 du bassin de la Kwanza en Angola, pour un montant (au 1er janvier 2023) de 400 millions de dollars, soumis aux ajustements de prix usuels.



Le groupe français conserve sa position d'opérateur et une participation de 40%, aux côtés de PAEPL (40%) et de Sonangol (20%), dans ce bloc qui contient les découvertes de pétrole de Cameia et Golfinho, situées à 150 km environ au sud-ouest de Luanda.



'Il est prévu que ces découvertes soient développées par un système de puits sous-marins relié à un FPSO (unité flottante de production, stockage et chargement) d'une capacité de production de 70.000 barils par jour', rappelle TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.11%