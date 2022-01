Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: cession d'une coentreprise en Angola information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, leur coentreprise Angola Block 14 BV à la société angolaise Somoil, une transaction qui reste soumise à l'approbation des autorités angolaises.



Angola Block 14 BV, détenue par TotalEnergies Holdings International BV (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20% dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10% dans le bloc 14K.



Le groupe énergétique français précise que ces blocs situés en offshore sont en production depuis 1999, et que la production nette d'Angola Block 14 BV était de 9.000 barils équivalent pétrole par jour l'année dernière.





