Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : centrale solaire mise en service près de Gien information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la mise en service de sa plus grande centrale photovoltaïque en France, d'une capacité de 55 mégawatts (MW). Située au nord-est de Gien (Loiret), elle est composée de 126.000 panneaux installés sur un terrain de 75 hectares. Cette installation produira environ 64 GWh par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 38.000 personnes, et permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 550.000 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie de la centrale. Par ailleurs, TotalEnergies indique avoir remporté mi-novembre 51 MW de projets solaires lors de la 10ème période d'appel d'offres (CRE4) de la Commission de Régulation de l'Energie, huit projets qui seront mis en service d'ici fin 2023.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.57%