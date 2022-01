TotalEnergies cède une participation minoritaire dans les champs de West of Shetland

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour céder à la société Kistos Energy Limited un intérêt de 20% dans les champs gaziers de la zone de Greater Laggan et dans l'usine de traitement gaz de Shetland au Royaume-Uni, ainsi que des intérêts dans plusieurs licences d'exploration voisines. Le prix de cette transaction comprend un montant ferme de 125 millions de dollars, ainsi que deux paiements contingents, le premier pouvant atteindre 40 millions de dollars en fonction du prix du gaz en 2022 et le second en cas de développement d'une découverte sur un permis d'exploration.

La zone de Greater Laggan comprend les champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, situés à 140 kilomètres environ à l'ouest des îles Shetland, à des profondeurs d'eau comprises entre 300 et 600 mètres.

Leur développement a été lancé en 2010 et la production a débuté en 2016. La production correspondant à l'intérêt de 20% cédé à Kistos Energy Limited était d'environ 8 000 barils équivalents pétrole par jour en 2021.

Au terme de cette transaction, TotalEnergies E&P UK détiendra une participation de 40 % dans les champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, ainsi que les installations sur site et l'usine de gaz de Shetland, aux côtés de ses partenaires Kistos Energy Limited, Ineos E&P UK et RockRose UKCS15 Limited (20 % chacun).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.