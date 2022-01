TotalEnergies cède en Angola sa participation non opérée dans le bloc 14

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, la société Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités angolaises. La société Angola Block 14 B.V., détenue par TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20 % dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10 % dans le bloc 14K. Ces blocs offshore sont en production depuis 1999.

La production nette d'Angola Block 14 B.V. était de 9 000 barils équivalent pétrole par jour en 2021.

" En cédant cet intérêt dans des champs matures, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie et poursuit la restructuration de son portefeuille d'actifs pétroliers, se concentrant sur des actifs à bas coûts et à faibles émissions de gaz à effet de serre " a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, directeur Afrique de la branche Exploration & Production de TotalEnergies, "

TotalEnergies reste le premier acteur énergétique en Angola, grâce à sa position de premier plan dans l'offshore profond, à sa participation dans Angola LNG et dans un premier projet de centrale solaire, Quilemba Solar, située dans le sud-ouest du pays. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.