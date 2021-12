TotalEnergies cède des actifs au Gabon à Perenco

(AOF) - Suite à l'approbation des autorités gabonaises, TotalEnergies cède à la compagnie pétrolière française Perenco son terminal du Cap Lopez et des actifs non-opérés de sa filiale TotalEnergies EP Gabon, détenue à 58%. Le montant de la transaction s'élève à 350 millions de dollars avant ajustement définitif. La production des actifs cédés s'est élevée à 8 400 barils équivalents pétrole par jour au cours des trois premiers trimestres de l'année 2021.

" Cette opération s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies d'améliorer son portefeuille d'actifs en cédant des champs matures à point mort élevé. TotalEnergies EP Gabon se recentre sur ses actifs opérés off-shore des secteurs d'Anguille et Torpille et reste engagé comme acteur de l'industrie pétrolière du pays ", a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, président de TotalEnergies EP Gabon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.