TotalEnergies cède à ExxonMobil le rôle d'opérateur dans Papua LNG

(Actualisé avec détails §§4-5)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi confier le rôle d'opérateur de Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à ExxonMobil XOM.N , tout en cédant un intérêt de 9,1% dans le projet à ses partenaires afin de permettre à la major américaine d'augmenter sa participation.

"Le transfert du rôle d'opérateur renforce la création de valeur et la compétitivité du projet en tirant parti des synergies avec PNG LNG lors des phases de construction et d'exploitation", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général, cité dans un communiqué.

À l'issue de la cession d'une partie de sa participation et de l'exercice par la Papouasie-Nouvelle-Guinée de son droit d'entrée, TotalEnergies détiendra 20% dans Papua LNG, tandis qu'ExxonMobil détiendra 34,1%, Santos STO.AX 21,0%, ENEOS Xplora 5020.T 2,4%, et Kumul Petroleum Holdings Limited et MRDC 22,5%, précise le communiqué.

Selon le géant pétrolier et gazier français, l'optimisation du design et la relance des appels d'offres EPC ont contribué à économiser plus de 4 milliards de dollars (3,44 milliards d'euros) depuis 2024 et à abaisser le coût d'investissement du projet à environ 14 milliards de dollars.

Il a également annoncé dans le communiqué la signature d'accords avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour prendre en compte le budget actualisé du projet et les optimisations réalisées, et avec les parties de la coentreprise, pour permettre à TotalEnergies d'accéder à un volume de 1,5 million de tonnes par an de GNL.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)