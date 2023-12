Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: cède 25,5% du parc éolien de Seagreen à PTTEP information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 18:41









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé un accord avec PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, en vue de la cession par TotalEnergies d'une participation de 25,5 % dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse pour une considération de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars).



TotalEnergies détiendra désormais 25,5 % de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5%) et de SSE Renewables (49%).



Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars (à 100 %), soit un multiple de 13 fois l'EBITDA moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité.



La société précise que Seagreen dispose d'une capacité totale de 1 075 MW et qu'il s'agit ' du parc éolien à fond fixe le plus profond au monde '.



Opérationnel depuis octobre 2023, Seagreen possède 114 turbines permettant d'alimenter plus de 1,6 million de foyers, soit l'équivalent de deux foyers écossais sur trois.







Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.24%