Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: campagne mondiale de détection du méthane information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 09:40

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir lancé une campagne mondiale de détection et de quantification par drone de ses émissions de méthane sur toutes ses installations Oil & Gas amont opérées, en s'appuyant sur sa technologie AUSEA développée avec le CNRS et l'Université de Reims.



AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer For Environmental Applications) se compose d'un double capteur miniature, monté sur drone, capable de détecter et quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions.



Cette campagne constitue une étape importante pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de méthane sur les sites opérés par le groupe énergétique français de -50% d'ici 2025 et -80% d'ici 2030 par rapport à 2020.