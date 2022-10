Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: bonus exceptionnel pour les salariés information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Au lendemain de sa réunion avec les organisations syndicales, TotalEnergies indique leur avoir informé qu'elle était disposée à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022.



En outre, le groupe annonce l'attribution à l'ensemble de ses salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel correspondant à un mois de salaire qui sera versé en décembre, sous réserve d'accords salariaux dans les divers pays et filiales concernés.



Ce bonus, qui sera plafonné pour les salaires élevés, sera versé aux salariés de toutes les sociétés détenues à 100% ainsi qu'à ceux des sociétés détenues à plus de 50% en cas d'accord de leurs organes de gouvernance.





