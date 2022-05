Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 51E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 15:57









(CercleFinance.com) - TotalEnergies bondit vers 51E et se rapproche d'un retracement imminent du zénith annuel des 52,4E du 9 février.

Attention toutefois au double-top sous les 52,5E avec le risque de revenir s'appuyer sur l'ex-résistance des 48E, et possiblement le plancher des 44E du 7 mars et 25 avril.

Mais le franchissement des 121$ sur le Brent inaugurerait une nouvelle vague de hausse moyen terme, en direction des 60/60,5E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.46%