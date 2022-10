Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 50E, les 51,25E sont proches information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 17:18









(CercleFinance.com) - Véritable locomotive du CAC40 avec +5%, Total Energies renoue avec les 50E, en amont d'une réunion de l'OPEP qui devrait se solder par l'annonce d'une baisse de 1Mn baril/jour.

C'est la 6ème séance de hausse (dont 4 à contre-courant du CAC40) et il n'y a guère d'obstacle pour freiner la hausse avant la petite zone de résistance des 51,25E, la suivante se dessinant vers 52,4E (qui remonte au 4 juillet, puis 12 août).





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.28%