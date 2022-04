Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 47E, peut viser 49,44E information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - TotalEnergies bondit vers 47E malgré le net repli des prix du pétrole (Brent sous les 100$/baril): le titre flirte avec la résistance des 47,2E et se rapproche de celle des 47,6E du 25 mars.

Le principal objectif demeure le comblement du 'gap' des 49,44E du 23 février







Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.11%