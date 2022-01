Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 45,5E, après dividende de 0,66E information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - TotalEnergies crée l'exploit puisque le titre bondit de +2,8% vers 45,35E, après versement dividende de 0,66E: cela équivaut à un gain de +4,3% qui devrait placer Total en tête du CAC40.

Une clôture au-dessus de 45,25E (zénith du 28/12) validerait un nouveau record absolu de clôture... mais le risque de double-top (après 45,15E le 20/10) n'est pas encore totalement écarté.

En cas de franchissement des plus hauts, le prochain objectif se situe vers 60E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.32%