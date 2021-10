Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 44E, tutoie une oblique à 45E information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies bondit vers 44E et va au-delà de la fermeture du 'gap' des 43,03E du 21/02/2020 (ex-planche de fin-août 2019): le titre est au plus haut depuis le 20/02/2020. Le titre s'élance désormais en direction des 49,5E, l'ex-résistance du 06/01/2020, une dernière résistance oblique devra être effacée vers 45E.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.88%