Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 44,8E, retrace ses sommets information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies bondit vers 44,8E, retrace ses sommets du 20/10: le franchissement des 45E ouvrirait le chemin des 49,5/50E (zénith du 3 janvier 2020 avant le grand plongeon) par le jeu de la règle du balancier.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.21%