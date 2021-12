Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 43,65E information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - TotalEnergies referme le 'gap' des 42,81E du 25/11 et bondit vers 43,65E: le principal objectif devient le re-test du zénith annuel des 45E des 19 et 20 octobre dernier.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.62%