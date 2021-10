Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 42,4E, une étape majeure ? information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - Tous les signaux positifs des dernières 48H sont confirmés : TotalEnergies pulvérise le zénith annuel des 42,2E (et ex-plancher du 12/08/2019) et referme le 'gap' des 43,03E du 21/02/2020. Le titre s'élance désormais en direction des 49,5E, l'ex-résistance du 06/01/2020.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.03%