Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : bondit vers 39,5E Cercle Finance • 02/06/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - TotalEnergies bondit vers 39,5E et déborde la résistance oblique court terme qui gravite vers 39,3E. Rien n'est fait pour l'instant, ce qui compte, c'est la clôture et le signal haussier ne serait vraiment validé que par le franchissement des 40,25E, la résistance du 30 mars et du 18 mai: alors le titre pourrait retracer son zénith des 42,2E du 12 mars.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.61%