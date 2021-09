Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : biodiversité protégée dans l'Arctique russe information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'est engagé jeudi en faveur de la protection de la biodiversité dans le cadre du projet Arctic LNG 2, un vaste champ de gaz naturel liquéfié (GNL) situé dans l'Arctique russe. Le groupe énergétique français explique avoir réalisé avec les différents partenaires du projet plusieurs études d'impacts sociétaux et environnementaux afin de définir un ensemble d'actions à mettre en oeuvre. L'objectif, explique Total, est de minimiser l'empreinte environnementale et sociétale du projet, tout en produisant un impact positif sur la biodiversité et les communautés locales. Ces mesures feront ensuite l'objet d'un suivi de la part d'institutions tierces, notamment par l'ensemble des agences de crédit internationales. TotalEnergies détient une participation directe de 10% dans le projet, aux côtés de Novatek (60%), dont il est actionnaire à hauteur de 19,4%, CNOOC (10%), CNPC (10%) et du consortium Mitsui-Jogmec (10%). Le premier train de GNL devrait alimenter les marchés internationaux à partir de 2023, chacun des trois trains prévus dans le cadre du projet affichant une capacité de 6,6 millions de tonnes par an.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.05%