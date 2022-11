Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies : 'bear trap' sous 56,5E, remonte vers 58E information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 10:49

(CercleFinance.com) - Splendide 'bear trap' sous 56,5E pour Total Énergies qui venait de signer un double-sommet 'en pince' sous 59E les 15 et 18/11.

Le signal était d'autant plus crédible que le baril venait de reperdre -13% en 15 jours (99/86$) tandis que le titre venait de prendre +25% en 5 semaines.

Mais le titre qui avait clôturé vers 55,6E a rouvert à près de 57E, pour rapidement se hisser vers 57,8E et revenir à 1% de la résistance des 58,24E.

Le piège est imparable et il l'est même doublement puisque TotalEnergies parvient à lui avec son gain de +4% à tracter le CAC40 hors du rouge et à le propulser de 6.630 vers 6.655.