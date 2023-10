Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: baisse du résultat net ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en baisse au troisième trimestre en raison du repli des prix du pétrole et d'une contraction de sa production d'une année sur l'autre.



Le groupe français a vu son résultat net ajusté diminuer de 35% à 6,5 milliards de dollars sur le troisième trimestre, là où le consensus visait 6,2 milliards, pour un Ebitda ajusté de 13,1 milliards de dollars, en recul de 33%.



Il a notamment pâti d'un prix moyen du Brent à 86,7 dollars le baril, en baisse de 14% par rapport au troisième trimestre 2022.



Sa production trimestrielle d'hydrocarbures s'est, elle, établie à 2,48 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit un repli de 7% d'une année sur l'autre.



Total a néanmoins confirmé sa politique de retour aux actionnaires, prévoyant notamment le versement d'un troisième acompte sur dividende d'un montant de 0,74 euro, en hausse de 7,25%.



Le géant pétrolier indique par ailleurs poursuivre la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions de neuf milliards d'euros pour 2023, ce qui va porter son taux de distribution à 43%, au-dessus de son nouvel objectif de 40%.



Total a annoncé en outre la mise en service son terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié au port du Havre.



Suite à cette publication jugée sans surprise par les analystes, le titre reculait de 0,8% jeudi en début de séance, alors que l'indice CAC 40 perdait au même moment 1%.



Depuis le début de l'année, l'action enregistre un gain de l'ordre de 6%.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.83%