TotalEnergies: baisse d'un tiers du BPA annuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies publie au titre de l'exercice 2023 un résultat net ajusté en baisse de 36% à 23,2 milliards de dollars, soit 9,40 dollars par action (-33%), ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 30% à 50 milliards.



'Dans un environnement incertain, TotalEnergies s'appuie sur sa stratégie de transition équilibrée combinant croissance des hydrocarbures, en particulier du GNL, et de l'électricité pour afficher des résultats solides, conformes à ses objectifs', selon Patrick Pouyanné.



'La rentabilité des capitaux propres s'est établie cette année à 20% et la rentabilité des capitaux employés à 19%, au meilleur parmi les majors, cette année encore', poursuit le PDG de la compagnie énergétique française.



Par ailleurs, TotalEnergies confirme sa politique de retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow pour 2024, avec une hausse des acomptes sur dividende de 6,8% à 0,79 euro par action et des rachats d'actions pour deux milliards de dollars au premier trimestre.





