TotalEnergies: avancées vers une FID au Suriname

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de plusieurs avancées importantes vers la FID (décision finale d'investissement) du projet de développement du bloc offshore 58, au Suriname, la décision étant attendue au quatrième trimestre 2024 pour un démarrage de la production en 2028.



Les études d'ingénierie (FEED) sont en cours pour le développement des champs de Sapakara et Krabdagu, et une première campagne OBN sur une surface de 900 km2 sera conduite au cours du second semestre 2024.



Un accord a été conclu entre TotalEnergies et Staatsolie sur les aires de développement des champs, maximisant la création de valeur sur les 25 ans du permis de production. En outre, la coque du FPSO, d'une capacité de 200.000 barils de pétrole par jour, a été réservée.





