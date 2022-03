Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: avancées vers le retrait du Myanmar information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son processus de sortie du Myanmar, annoncé en janvier dernier, TotalEnergies indique que PTTEP International a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC.



Par ailleurs, PTTEP a fait connaître sa volonté de reprendre l'ensemble du personnel de la filiale du groupe français au Myanmar, et d'augmenter sa participation directe dans Yadana de la quote-part des intérêts de TotalEnergies.



Chevron a également fait le choix de reprendre sa quote-part des intérêts de TotalEnergies et d'augmenter ainsi sa participation au Myanmar. Le retrait de TotalEnergies de Yadana et de MGTC sera effectif au plus tard au terme du préavis contractuel, soit le 20 juillet.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.47%