Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:31









(CercleFinance.com) - Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, TotalEnergies SE annonce mettre en oeuvre une opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie TotalEnergies.



Un nombre maximal de 18 millions d'actions d'une valeur nominale de 2,5 euros, représentant ainsi 45 ME - soit 0,68% du capital social de l'entreprise - pourront être émises.



TotalEnergies précise que les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de TotalEnergies SE.







Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.82%