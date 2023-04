Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que son Conseil d'administration a confirmé hier le lancement de l'opération d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la Compagnie pour 2023.



'Le développement de l'actionnariat salarié est au coeur de la politique de partage de la valeur de TotalEnergies car il représente le meilleur moyen d'associer de façon étroite les salariés à sa performance économique, de renforcer leur sentiment d'appartenance et d'aligner les intérêts des salariés et des actionnaires', souligne la société.

Pour rappel, en 2015, le Conseil d'administration a décidé de mener chaque année, contre tous les deux ans précédemment, une augmentation de capital réservée aux salariés avec décote.



Ainsi au 31 mars 2023, plus de 65% des salariés étaient actionnaires et détenaient au total 7,4% du capital de la Compagnie, soit 10 milliards d'euros, ce qui en fait le premier groupe d'actionnaires de TotalEnergies. Ils ont reçu à ce titre environ 700 millions d'euros de dividendes en 2022.





