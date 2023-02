Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 18:29









(CercleFinance.com) - TotalEnergies met en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés. Au 31 décembre, la participation des salariés s'élevait à 6.8%, souligne la firme.



L'offre porte sur un maximum de 18 millions d'actions, chacune d'une valeur nominale de 2,50 euros, représentant un montant nominal de 45 millions d'euros, soit 0,69% du capital social à la date de la décision du Conseil d'administration.



Le prix de souscription sera fixé de manière définitive le 26 avril 2023 tandis que la période de souscription s'étirera du 28 avril au 15 mai 2023 (inclus).







